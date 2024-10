As Roma: Mark Sertori è il nuovo Director of Performance del club

Si aggiunge una nuova figura nell'organigramma manageriale della Roma. Mark Sertori, infatti, è il nuovo Director of Performance del club ed è stato ingaggiato da circa due mesi dalla società. Il suo ruolo è quello di coordinare tutti i reparti "science department" (medico, fisioterapico, psicologico, alimentare, etc).

Nato a Manchester nel 1967, Sertori vanta una lunga carriera in Inghilterra: l'ultima esperienza al Burnley, dove ricopriva il ruolo di Head of Performance and Player/Medical Care (responsabile medico e delle prestazioni dei giocatori). Prima di questa avventura aveva lavorato per 14 anni nel Manchester City, oltre che con il Newcastle e la nazionale inglese.

