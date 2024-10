'As Roma for Special': triangolare al Campo dei Miracoli a Corviale. Presenti Misitano e Graziani (FOTO)

Il 23 ottobre, i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali della squadra AS Roma for Special, che partecipano al torneo paralimpico FIGC, si sono recati al Campo dei Miracoli nel quartiere Corviale per partecipare ad un triangolare di calcio con avversari particolarmente significativi. Ad accompagnarli, i calciatori della Roma Primavera Leonardo Graziani e Giulio Misitano.

Oltre ai padroni di casa del Calcio Sociale, squadra che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione in un contesto difficile come quello del quartiere Corviale, l’AS Roma for Special ha affrontato il Frolla Football Team, una realtà marchigiana anch’essa impegnata nel torneo paralimpico FIGC che offre ai suoi atleti con disabilità, oltre all’impegno sportivo, la possibilità di lavorare all’interno del Frolla Microbiscottificio.

Ad assistere al torneo, preceduto dal saluto istituzionale del Presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi, del fondatore del Calcio Sociale, Massimo Vallati e del co-fondatore della Cooperativa Sociale Frolla Microbiscottificio, Gianluca Di Lorenzo, numerosi bambini del quartiere che hanno potuto partecipare anche a un laboratorio sull’importanza della corretta alimentazione che si è svolto nella palestra del centro sportivo.

(asroma.com)

