AS Roma Business Club: ieri il primo evento, Hummels e Giugliano special guests

Ieri sera a Spazio Vittoria si è riunita la Business Community per il primo evento della stagione. Il Welcome Pack di quest'anno è stato arricchito dalla presenza a sorpresa di due Special Guests di prima fascia: Mats Hummes e Manuela Giugliano, entrambi candidati al Pallone d'Oro. Ecco il post del club giallorosso:

"La nostra Business Community si è riunita ieri sera a Spazio Vittoria per il primo evento della stagione. Ad attendere i nostri membri, un regalo esclusivo: il nuovo Welcome Pack, quest’anno arricchito da un effetto a sorpresa. Special Guests giallorossi: Mats Hummels e Manuela Giugliano, entrambi candidati al prestigioso “Pallone d’Oro”. Networking, intrattenimento e un trio musicale coinvolgente hanno illuminato e reso speciale la serata. Ci vediamo al prossimo evento per vivere insieme nuove emozioni!"