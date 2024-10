Ancelotti: "Mbappé? Preferisco faccia gol invece che pressare"

"Mbappé? Preferisco che faccia gol piuttosto che pressare. La posizione del centravanti non è cambiata, gli chiedo le stesse cose che chiedevo a Benzema, di posizionarsi bene ed essere furbi una volta riconquistata palla per fare una transizione veloce". Così Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Borussia Dortmund di Champions League.

Il tecnico italiano ha anche parlato delle difficoltà che stanno attraversando i Blancos: "Abbiamo più difficoltà in una partita che ci chiede di avere possesso palla, perché non abbiamo giocatori che riescano a giocare in spazi piccoli. Siamo bravi ad approfittare del campo aperto. Abbiamo un problema di condizione fisica, non tutti sono al 100%. Dobbiamo essere più compatti, ci manca solidità nel blocco centrale".