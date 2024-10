Alfred Championship: anche i Friedkin sul green in Scozia

In Scozia, tra i protagonisti della 23/a edizione dell'Alfred Dunhill Links Championship, torneo del DP World Tour di golf al via oggi, ci sono anche Dan e Ryan Friedkin. I proprietari della Roma e dell'Everton, nell'evento pro-am che unisce i big del green europeo e personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo, si esibiranno anche sul celebre Old Course di St. Andrews, tempio del golf. Ryan Friedkin giocherà, tra gli altri, con Francesco Laporta, uno dei cinque azzurri in gara. Mentre Dan con Angel Hidalgo, reduce dal successo a Madrid nell'Open di Spagna dove ha superato, al play-off, un campionissimo come Jon Rahm

(ansa)