Tempestilli: "I Friedkin devono scegliere persone valide, altrimenti spero cedano la Roma. Non vedo programmazione"

RETESPORT - Antonio Tempestilli, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e si è soffermato sull'operato dei Friedkin e sull'arrivo di mister Juric sulla panchina giallorossa. Ecco le sue parole: "Quello che sta succedendo a Trigoria è un mistero: così non si può andare avanti. Mi auguro per il bene della Roma che la squadra riesca a sopperire a questa situazione confusionaria con qualche risultato positivo. I Friedkin dovranno mettere delle persone competenti nella dirigenza ma abbiamo visto che sceglierli con gli algoritmi non porta a nulla. La proprietà o individua persone valide o spero ceda il club. Non vedo una parvenza di programmazione: l’esonero di De Rossi dopo 4 giornate ne è l’esempio lampante".

Juric?

"Spero possa fare bene: va aiutato, ha le sue idee ma non ha esperienza a livello internazionale. Non guarda in faccia nessuno e va dritto per la sua strada: cercherà di fare il meglio per continuare ad alti livelli".