Stadio Roma, assemblea pubblica del Comitato del No: "Sì al parco, no allo stadio" (FOTO)

È andata in scena oggi pomeriggio intorno alle 16.30, in via Giuseppe Seguenza, un'assemblea pubblica del "Comitato Stadio Pietralata, No grazie" contro la realizzazione dell'impianto sportivo della Roma, "contro le speculazioni edilizie e politiche a danno della cittadinanza" e "per la salvaguardia del verde e l'accessibilità alle cure sanitarie", come recita l'iniziativa. Nel pomeriggio alcuni cittadini si sono radunati anche con cartelli di protesta: "Sì al parco, no allo stadio".