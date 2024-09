Questa mattina l'Amministrazione capitolina ha consegnato alla A.S. Roma le aree di Pietralata liberate ad agosto, per consentire l'avvio dell'ultima campagna di scavi archeologici e geognostici propedeutici alla prosecuzione dell'iter per la redazione del progetto definitivo dello Stadio. È quanto comunica in una nota l'Assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale.