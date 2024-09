Sinner risponde a Totti: "Giocare a padel con lui mi ha portato fortuna". Poi scherza: "Se sciasse con me lo vedremmo ai Giochi Olimpici invernali" (VIDEO)

Jannik Sinner, numero uno al mondo nel tennis, ha risposto a Francesco Totti. In un'intervista l'ex numero 10 della Roma aveva scherzato sull'incredibile crescita dell'atleta altoatesino: "Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a padel è diventato numero uno al mondo. Casualità? non credo", la battuta del Capitano. Oggi è arrivata la divertente risposta del tennista: "Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna direi quindi grazie mille a lui. Se Francesco sciasse con me e se gli portassi metà della fortuna che lui ha portato a me, probabilmente lo vedremmo a Milano Cortina".

