“Seydou-Il sogno non ha colore”: tappa a Trigoria per Seydou e l'incontro con Dybala (VIDEO)

Seydou Sarr fa tappa a Trigoria per incontrare Paulo Dybala. Sarr, il giovane protagonista del film di Matteo Garrone "Io Capitano", è anche protagonista del film documentario “Seydou – Il sogno non ha colore” diretto da Simone Aleandri e diventa testimonial della campagna della Lega Serie A “Keep Racism Out” contro il razzismo nel calcio (il documentario andrà in onda su RAI 3 questa sera alle 23.20 ed è disponibile su RaiPlay).

Il film è prodotto da Wonder Project con Rai Cinema in collaborazione con Lega Serie A, e vede la partecipazione straordinaria di campioni e leggende del calcio italiano e internazionale: Yacine Adli, Lameck Banda, Danilo, Paulo Dybala, Junior Messias e Maduka Okoye oltre a Francesco Totti, Christian Panucci, Ciro Ferrara e Bernardo Corradi.

E nella tappa al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria Seydou Sarr ha avuto modo di incontrare e abbracciare Paulo Dybala: "Non è un sogno, siamo qui. Oggi sei uno degli attori più importanti del mondo. Quello che sento dire non me lo dicono i miei amici, ma quelli che lavorano nel tuo mondo. Sicuramente per te è un punto di partenza molto importante. Ovviamente devi fare quello che ti rende felice, questa è la cosa più bella", le parole dell'argentino.