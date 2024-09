Serena: "De Rossi esonerato in modo violento e poco educato"

DEEJAY FOOTBALL CLUB - Aldo Serena, ex calciatore di Milan, Inter e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'esonero di Daniele De Rossi. Ecco le sue parole: "È stata una cosa sorprendente, anche per me: non si può cambiare opinione così, da un contratto triennale alla mancanza di fiducia necessaria per lasciarlo a casa in modo violento e poco educato. Si può fare tutto, ma nei modi giusti per chi ha sempre amato la Roma e ne ha fatto la storia".