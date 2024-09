Saudi League: debutti opposti per Smalling e Joao Costa. Rosso e autorete per l'inglese, eurogol per il 2005 (VIDEO)

Il debutto di Chris Smalling in Arabia non è stato certo indimenticabile: dopo 6 minuti l'ex difensore della Roma è stato il protagonista di un autogol e poi, nella ripresa, è stato espulso. L'Al-Feiha è uscito alla fine sconfitto per 5-0 per mano dell'Al-Raed e dopo 3 giornate è ancora fermo a zero punti.

An own goal by Smalling on his debut in Saudi pic.twitter.com/gjACaqNsRC — Extra Time (@ExtraTimeHD) September 14, 2024

Di tutt'altra pasta, invece, l'impatto di Joao Costa sulla Saudi League: il classe 2005 si è presentato ai tifosi dell'Al Ettifaq con un sinistro potentissimo che è risultato decisivo nel 2-1 finale.