Ivan Juric riabbraccia Michele Salzarulo: oltre al vice Matteo Paro e ai collaboratori Stjepan Ostojic e Paolo Barbero, il tecnico giallorosso potrà contare anche sul lavoro del match analyst. Salzarulo, già nello staff di José Mourinho all'Inter e negli anni del portoghese nella Capitale, aveva seguito lo Special One anche in Turchia al Fenerbahce come capo match analyst. Ora, però, è pronto per tornare in giallorosso ed assistere Juric, con cui ha collaborato anche al Verona.