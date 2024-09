Saelemaekers, frattura del malleolo mediale: si valuta l'intervento chirurgico in Belgio. Rischia 2 mesi di stop

Non arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Saelemaekers. Come fa sapere Riccardo Angelini di Manà Manà Sport, infatti, per il belga si tratterebbe di una frattura del malleolo mediale. Da capire se la frattura è composta o scomposta. Il giocatore, con ogni probabilità, si sottoporrà ad un intervento chirurgico in Belgio.

(Radio Manà Manà Sport)

Anche Roberto Maida del Corriere dello Sport conferma la frattura per Alexis Saelemaekers. L'esterno rischia uno stop di un paio di mesi. L’operazione non è ancora sicura: sarà il giocatore a decidere dopo un consulto in Belgio con un professore di sua fiducia.