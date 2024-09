Dopo le indiscrezioni odierne sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo contro il Genoa per infortunio, arriva la conferma: il calciatore ha riportato una frattura composta del malleolo mediale. L'esterno belga, in prestito dal Milan, domani si sottoporrà ad intervento chirurgico in Belgio per accelerare i tempi di recupero.