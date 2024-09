Roma-Udinese: a seguire il match anche Ed Shipley, braccio destro di Dan Friedkin

Ieri tra gli altri, per seguire il match tra Roma e Udinese, vinto dai giallorossi per 3-0, era presente all'Olimpico Ed Shipley, amico di vecchia data di Dan Friedkin. I due americani condividono soprattutto la passione per l'aviazione: Shipley, come Dan, ha pilotato uno Spitfire nel film di Christopher Nolan "Dunkirk" ed è anche uno dei fondatori del "The Horseman Flight Team", una squadra acrobatica di velivoli storici.