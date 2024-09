Sale la tensione tra i tifosi della Roma e la società giallorossa. Dopo le scritte fuori Trigoria indirizzate alla Ceo Souloukou, a cui oggi è stata assegnata una scorta, un altro striscione particolarmente pesante è stato esposto a Corviale. "Friedkin we aren't in the american ghetto. Qua te strappamo er core dar petto", il messaggio indirizzato alla proprietà.