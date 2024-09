Roma Club Berlino, striscione nella capitale tedesca: "I figli di Roma non si toccano" (FOTO)

La notizia dell'esonero di Daniele De Rossi ha gettato nello sgomento diversi tifosi, compresi quelli che vivono la loro passione per la Roma a distanza. In un post su Facebook, il Roma Club Berlino scrive: "Cos’è il calcio e cos’è la Roma? Cerchiamo di spiegarlo, perché c’è parecchia differenza. Il calcio è business, un’azienda da sanare e da vendere poi al miglior offerente - magari con un goloso pacchetto stadio a Pietralata. La Roma è storia, tradizione, amore da rispettare. Lo stesso che avete manipolato, affidandone la gestione a Daniele per continuare nel vostro silenzio, e poi tradito nella maniera peggiore dopo 4 giornate. Non una spiegazione per chi si è sobbarcato di un impegno più grande della sua stessa esperienza in panchina. Ma vi avevamo sgamati subito, dal momento del suo annuncio a gennaio".

VAI AL POST