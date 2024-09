Righetti: "Allegri? L'ho sentito, nessun contatto con la Roma"

RADIO ROMANISTA - Alla notizia dell'esonero di Daniele De Rossi, uno dei nomi saltato immediatamente tra i candidati è quello di Massimiliano Allegri. Ubaldo Righetti, però, notoriamente vicino all'ex allenatore della Juventus, nella trasmissione radiofonica ha detto: "Ho parlato con Allegri questa mattina. È in vacanza in montagna e non ha sentito nessuno. Gli ho chiesto se il telefono prende bene, mi ha detto di sì...".

?️ Ubaldo #Righetti: “Ho parlato con #Allegri questa mattina. È in vacanza in montagna e non ha sentito nessuno. Gli ho chiesto se il telefono prende bene, mi ha detto di sì…”#ASRoma — Radio Romanista (@radio_romanista) September 18, 2024