PSG, Luis Enrique: "Un forte abbraccio a De Rossi, è una grande persona e un grande allenatore"

SKY SPORT - Luis Enrique, ex allenatore della Roma e attualmente in forza al PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva al termine della vittoria per 1-0 contro il Girona in Champions League e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'esonero di Daniele De Rossi. Ecco le sue parole: "Ho sentito stamattina la notizia. La vita degli allenatori è sempre difficile, al caro Daniele mando un forte abbraccio: è una grande persona e un grande allenatore".