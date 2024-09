L'arbitro Anthony Taylor, ricordato in casa Roma per la famosa finale di Europa League persa contro il Siviglia, fa ancora parlare di sé. Nella giornata odierna infatti il direttore di gara ha stabilito un nuovo record in Premier League: ben 14 cartellini gialli sventolati in Bournemouth-Chelsea (compresi i due allenatori), statistica che supera il record precedente di 13.