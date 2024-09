Oltre a Saelemaekers, che sarà costretto ad operarsi dopo l'infortunio riportato ieri durante Genoa-Roma, anche Lorenzo Pellegrini ha lasciato 'Marassi' con un ginocchio gonfio. Gli esami svolti in giornata hanno però escluso la presenza di lesioni, per cui il problema fisico del numero 7 giallorosso non è da considerarsi grave.