Pallone d'Oro: Dovbyk ed Hummels tra i candidati. La Roma: "Complimenti" (FOTO)

Sono stati svelati i nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro maschile 2024 e il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione che andrà in scena lunedì 28 ottobre presso il Théâtre du Châtelet di Parigi. Tra i candidati anche due giocatori della Roma: Artem Dovbyk e l'ultimo arrivato in casa giallorossa Mats Hummels. Il primo è reduce dall'ottima annata con la maglia del Girona, il secondo è stato assoluto protagonista della cavalcata del Borussia Dortmund in Champions League.

Su X anche la Roma li celebra facendo i "complimenti" a Dovbyk e dando il "benvenuto" al difensore tedesco.