Oriana Sabatini: "Paulo mi ha accompagnata in un'impresa di pompe funebri"

Oriana Sabatini, tempo fa, ha raccontato di avere la passione per la tanatoprassi, ovvero il trattamento estetico e fisico riservato ai cadaveri prima della veglia funebre. E la moglie di Paulo Dybala, nell'ultima puntata uscita del suo podcast 'A dónde vamos cuando soñamos', ha raccontato un aneddoto molto curioso a tal proposito: «Daniel, il proprietario dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice “Ori, mi arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronta a venire?”. E ovviamente ho detto di sì, erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C’era una partita del Brasile e c’era Paulo. Ovviamente quando lo dico a cena tutti dicono “oh no, peccato, te ne vai…”. Ho chiesto se qualcuno volesse accompagnarmi e tutti si sono interessati, perché ovviamente tutti vogliono spettegolare. Ebbene, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto “non preoccuparti, resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro”. E mi ha accompagnata».