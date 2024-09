Olbia, Totti in tribuna per la partita del figlio: "Gli insulti a Cristian? Chiacchiere da bar"

Iniziava oggi la Coppa Italia di Serie D per l'Olbia, allenata da Marco Amelia, tra le cui fila figura anche Cristian Totti. A seguirlo in tribuna c'era anche anche il papà Francesco che ha commentato così, ai cronisti presenti, gli insulti via social che erano stati indirizzati al figlio alla prima apparizione: "Non ci sono emozioni particolari per questa sua prima volta, non è la prima volta che vado a vederlo giocare - ha detto Francesco Totti -. Sulle critiche che ha ricevuto su di lui c’è poco da dire, sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar".