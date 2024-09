Olbia: Amelia esonerato dopo la sconfitta contro l'Anzio

Marco Amelia non è più l'allenatore dell'Olbia. Il portiere ex Roma, infatti, è stato esonerato dopo l'ultima sconfitta rimediata per 2-1 contro l'Anzio. Il club sardo dopo le prime 4 partite di Serie D si trova al diciassettesimo posto in classifica con un solo punto e per questo motivo, l'allenatore romano è stato sollevato dal suo incarico. Amelia in estate aveva fortemente voluto anche Cristian Totti, figlio di Francesco, scelta che aveva generato moltissime polemiche riguardo alla sua forma fisica. Ecco il comunicato ufficiale dell'Olbia sull'esonero dell'ex portiere nato a Frascati:

"La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Marco Amelia e Alessandro Moglioni dagli incarichi di Allenatore e Vice della prima squadra. Momentaneamente, le sedute d’allenamento saranno presiedute dall’Allenatore dell’Under 19 Mario Isoni. La società ringrazia Mister Amelia e il suo Vice per l’impegno dimostrato sin dal primo giorno e augura loro buona fortuna per i progetti futuri".