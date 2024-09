Nela: l'ex Roma nominato nuovo direttore tecnico dell'Academy Casalotti (FOTO)

Sebino Nela riparte dall'Academy Casalotti. Come annunciato sui social, l'ex difensore della Roma è stato ufficialmente nominato nuovo direttore tecnico della società dilettantistica di Roma Nord Ovest. Il sessantatreenne raggiunge un altro ex giallorosso, ovvero Giovanni Cervone, il quale ricopre dall'anno scorso la carica di responsabile della scuola portieri. "Siamo orgogliosi della fiducia che Sebino ha riposto in noi, il nostro lavoro prosegue con l’obiettivo primario la crescita del ragazzo siamo come uomo che come atleta", le parole del presidente Simone Conte.

