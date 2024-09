Napoli, Spinazzola: "Ho giocato insieme a Lukaku alla Roma, averlo in squadra ti cambia il mondo"

CRC - Leonardo Spinazzola, ex calciatore della Roma e attualmente in forza al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'importanza di Romelu Lukaku. I due hanno giocato insieme in giallorosso e si sono ritrovati quest'anno nel club partenopeo. Ecco le sue parole.

Come è stato ritrovare Lukaku?

"Ho avuto la fortuna di giocarci insieme alla Roma e al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina e non so come risponderà il suo corpo, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la squadra. È un target incredibile: averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta e lui con una sportellata te la ripulisce".