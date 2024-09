Nainggolan: "Monchi voleva vendermi senza dirmi niente. Se avessi saputo prima del suo addio sarei rimasto alla Roma" (VIDEO)

GURULANDIA PODCAST - Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, è stato invitato come ospite al podcast condotto da Marco Cappelli e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo addio in giallorosso. Ecco le sue parole: "Ho scelto di andare dove volevo io dopo il capitolo Roma. C'era un direttore che mi faceva sentire importante ma poi alla fine voleva vendermi senza dirmi niente. Quindi non volevo stare dove c'è una persona con cui non vado d'accordo e quindi ho scelto di andar via. Poi se avessi saputo che lui sarebbe andato via 6 mesi dopo, io sarei rimasto alla Roma. Forse la mia tristezza di essere andato via da Roma era talmente grande che l'approccio all'Inter è stato un po' mal compreso. Mi chiesero una volta se fossi felice di essere all'Inter e io risposi che ero contento ma che se mi avessero chiesto se fossi più triste di essere andato via dalla Roma avrei detto di sì".

Chi è il calciatore più forte con cui hai giocato insieme e contro?

"Il giocatore più forte con cui ho giocato è Moussa Dembelé, centrocampista del

Tottenham. Ho giocato con Hazard e De Bruyne, ma come lui intendeva il calcio ce ne sono veramente pochi. Contro? Ti dico Seedorf. È l'unico che non mi ha mai fatto toccare una palla.

Non capisco poi come si fa a fischiare un giocatore come lui. Ha vinto tutto, era elegante, completo, ha forza, velocità e interlligenza".

Il calcio di adesso?

"Non potrei mai essere un giocatore casa-campo, sarei ipocrita. Il calcio di adesso sembra così, ma se sapessi cosa fanno i calciatori non diresti così. Io per esempio camminavo con la sigaretta in bocca perché tanto la gente sapeva che fumavo ma in uno spogliatoio ci possono essere 15 fumatori ma fuori non esce. Io non mi vergognavo di chi ero e di chi sono".