Mourinho: "Mai problemi con l'Uefa. Ma con la Roma Var e arbitro hanno deciso di farci perdere la finale"

Nel corso della sosta per gli impegni delle Nazionali José Mourinho è tornato a parlare della sua avventura al Fenerbahce e non solo, come riportato da vari canali turchi. "Il mio obiettivo principale è andare avanti in Europa League. Si tratta di un format nuovo e, nonostante io abbia 200 panchine in Europa, sarà diverso, ma dobbiamo provarci. Non ho mai avuto problemi con l’Uefa, anzi ho un ottimo rapporto col presidente. Spero solo che le cose vadano meglio rispetto alla finale con la Roma che VAR e arbitro hanno deciso di farci perdere", ha ricordato menzionando anche la finale contro il Siviglia persa dai giallorossi a Budapest.

"In passato ho avuto l’opportunità di allenare una Nazionale, ma ho sempre rifiutato. Una o due partite al mese con tanti viaggi e attesa per i tornei: non è un lavoro che mi soddisferebbe. Magari quando sarò vecchio. Ora ho tante energie e voglio avere successo al Fenerbahce", ha aggiunto. Infine, il portoghese ha commentato anche l'arrivo di Osimhen al Galatasaray: "Credo che sia un giocatore fantastico, uno dei migliori dell’Africa insieme a Salah. Se fossi un club investirei senz’altro 70-75 milioni di euro. L’unico problema è che si butta troppo a terra. Gliel’ho anche detto: non può buttarsi così tanto".