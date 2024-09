Momento no per De Rossi: investimenti in perdita per l'ex tecnico della Roma

Momento decisamente negativo per Daniele De Rossi, che dopo aver perso la panchina della Roma, vede anche anche i suoi investimenti in crisi. Come scrive Open, De Rossi ha investito in alcune società di cui detiene il controllo o una partecipazione significativa. Lo scorso anno ha dovuto liquidare la società Player Network, srl creata insieme ad altri ex calciatori, a causa di un business mai decollato.

Poco sopra il pareggio di bilancio nel 2023 la società di e-sport Mkers, di cui De Rossi è stato fondatore con l’ex compagno in giallorosso Alessandro Florenzi. Perde invece 111 mila euro l’avventura musicale di A-live cui Daniele ha deciso di partecipare come “socio angel” con una quota di poco inferiore al 7%.

Anche la Aleutine srl, la vera cassaforte dei guadagni di De Rossi, non va meglio. Nel bilancio approvato prima dell’estate, e relativo al 2023, ha perso 385.346 euro. La società ha anche un debito non trascurabile per 5,9 milioni di euro di finanziamento ricevuto dai soci (quindi da De Rossi stesso), oltre che 8,3 milioni di debiti verso le banche.

