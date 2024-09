Lupo (ex dt Spal): "Illogico l'esonero di De Rossi. Juric? Può essere l'allenatore giusto"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Fabio Lupo, ex direttore tecnico della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale che si occupa di calciomercato e si è soffermato sull'esonero di Daniele De Rossi, con cui ha lavorato nel club di Ferrara. Ecco le sue parole: "Trovo illogico l’esonero di De Rossi, è stato rinnovato poco tempo fa un contratto fino al 2027 e quindi l’errore è stato fatto adesso oppure al momento del rinnovo. Trovo una clamorosa illogicità in quello che ha fatto la dirigenza giallorossa".

Comunque non stava facendo bene.

“Si, ma neanche malissimo. Quando affidi un progetto triennale ad un allenatore non puoi mandarlo via dopo poche partite. Con tutto il rispetto per Lina Souloukou, se devo parlare di calcio preferisco farlo con De Rossi”.

Alla luce degli screzi che avete avuto alla SPAL era più facile immaginare che si aspettasse l’esonero.

“Ha tante qualità per fare l’allenatore e continuerà a farlo. Al di là delle problematiche che abbiamo avuto nel nostro rapporto. Valuto persona e allenatore: meritava di guidare questo progetto. Non mi faccio condizionare dalla relazione personale”.

Juric l’uomo giusto?

“Può essere l’allenatore giusto. Ha grinta, è un trascinatore e in una piazza come Roma può avere il suo valore. Sarebbe una soluzione adeguata”.

