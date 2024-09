Lotito: "Vorrei comprarmi un giornale, anche se sono tutti già morti. Ma lo farei per rendere edotte le persone"

Claudio Lotito parla in un'intervista di nuove iniziative imprenditoriali: "Vorrei comprarmi un giornale. Però devo fare una premessa. La premessa è che i giornali di carta moriranno a breve: altri 7-8 anni e non esisteranno più. Anzi sono già tutti morti. Però ci sono sempre i siti e lì si possono fare grandi cose. Il Foglio mi piacerebbe molto. Conflitto d’interesse? Non lo comprerei in quanto Claudio Lotito, senatore della Repubblica di Forza Italia, anche perché la mia finalità sarebbe un’altra. Io lo farei per rendere edotte le persone. La mia sarebbe un’operazione culturale".

(Il Fatto Quotidiano)

