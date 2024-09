Lotito: "I fondi stranieri non hanno un interesse sociale. Bisogna valorizzare al meglio le persone che vogliono amplificare i valori dello sport"

RAI 3 - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto nella trasmissione 'Filo Rosso', ha detto la sua sul momento del calcio italiano, in particolare della presenza dei fondi stranieri in Italia. Le sue parole: "Dopo il covid il calcio benefici non ne ha avuti, solo danni. Il comparto del cinema ha avuto un 1 miliardo e 150 milioni a fondo perduto, lo sport a 360°, a seguito del Covid, non ha avuto alcun beneficio a fondo perduto. Ciò che ha avuto, e solamente per sei mesi, è la sospensione del pagamento dei contributi dell’IVA e dell’IRPEF. Quest’ultimi sono stati spalmati in cinque anni, da pagare mensilmente. Il calcio versa allo Stato un miliardo e 200 milioni". Il patron biancoceleste ha parlato anche della questione diritti tv: "La vendita è legata anche alla qualità delle rose e ai giocatori che riusciamo ad ingaggiare. Io pongo un interrogativo: il calcio oggi svolge un’azione sociale, toglie dalle periferie i ragazzi. Oggi invece ci sono perlopiù fondi stranieri, che non hanno interesse sociale. Bisogna valorizzare al meglio le persone che vogliono amplificare i valori dello sport, questo dev’essere fondamentale".