Lega Calcio a 8, si ricomincia

Ripartono lo spettacolo e le emozioni della Lega Calcio a 8. Venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 10:30 presso il Salone d’Onore del Coni in Roma, la presentazione ufficiale per la stagione 2024/25 del campionato nazionale di riferimento per il movimento del calcio a 8 italiano. Più di 700 le società affiliate in rappresentanza di 10 regioni italiane e circa 15 mila i ragazzi che parteciperanno alla manifestazione.

Un campionato che coinvolge diverse età e strati sociali, all’insegna della sportività e dell’integrazione, un nuovo modo di vedere lo sport grazie anche all’interazione tra giocatori professionisti e ragazzi dilettanti che rende il nostro prodotto Lega tra i più entusiasmanti d’Italia.

Nella scorsa stagione si sono sfidate, nella splendida cornice dello Stadio Alfredo Berra in Roma, le vincenti dei vari campionati regionali d’Italia. A trionfare sono state la Tec Brenca Salerno, come campione d’Italia, e La Pisana Calcio a 8, che ha alzato al cielo la Coppa Italia. A chi toccherà quest’anno?

La Lega Calcio a 8 si arricchisce con nuove esperienze e importanti conferme, come quella della Lega Unica, il torneo più inclusivo d’Italia che coinvolge ragazzi con disabilità motorie e intellettive. Diverse squadre e realtà con un'unica grande mission: dare a tutti la possibilità di giocare e dimostrare che lo sport è per tutti e che spesso la disabilità è solo negli occhi di chi guarda.

Tra le autorità presenti: Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; Juri Morico Presidente Nazionale Opes; Maria Spena, membro del CDA di Sport e Salute; Federico Rocca, consigliere Comunale; Simone Foglio, Presidente Lazio Disco; Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina; Alessandro Cochi, Delegato dell'Assessore Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio.

Il progresso del campionato ha varcato di recente i confini nazionali ed è pronto a farlo di nuovo. Nel 2022 la partecipazione ai Mondiali di Puebla, in Messico, quest’anno l’appuntamento che attende la Nazionale sarà la partecipazione alla Coppa Intercontinentale, che si terrà a Florianópolis (Brasile) dal 9 al 14 novembre 2024.

Due importanti collaborazioni arricchiranno il programma della Lega Calcio a 8. In primis con Gazzetta Regionale, punto di riferimento per il calcio giovanile e dilettantistico, che seguirà il campionato con approfondimenti dai campi. Altrettanto importante l’unione con la GESIS, l’associazione di categoria a tutela degli impianti e associazioni sportive.

Il 20 settembre 2024 sarà anche la data della presentazione dei calendari. Il campionato prevede anche una formula nuova e avvincente, che darà a tutti la possibilità di guadagnarsi il pass per le finali e che si ispira alla nuova edizione della seguitissima Champions League. Format nuovo, spettacolo e divertimento garantititi. La Lega Calcio a 8 è tornata e l’ha fatto in grande stile. Pronti a salire a bordo, sarà un viaggio bellissimo.