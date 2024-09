Industrie del divertimento in digitale

Negli ultimi cento anni, la struttura del divertimento è mutata profondamente. I divertimenti fisici di un tempo hanno lasciato il posto a hobby incentrati sull’utilizzo del digitale (pensiamo allo streaming o alle applicazioni per il telefono). Nel corso dell’articolo, parleremo di questa trasformazione e dei risvolti sul gambling e sulla nascita dei nuovi casino da intrattenersi online.

Piattaforme di streaming

La televisione ha lasciato sempre più spazio alle piattaforme di streaming, canale attraverso cui oggi siamo soliti fruire di film e serie televisive. Le piattaforme non sono più solo un accessorio, ma una necessità che ci spinge a iscriverci a più di un sito in contemporanea.

Pensiamo per esempio a Netflix, Amazon Prime e Disney Plus: chi di noi non ha un account su almeno una di queste piattaforme? Come si vede, la rivoluzione digitale non riguarda più solo l’utilizzo di strumenti digitali (la televisione), ma anche la possibilità di connettere questi strumenti a internet (smart tv e piattaforme di streaming).

Inoltre, alcune piattaforme streaming inseriscono elementi di gamification all’interno del loro sito web: Netflix consente di utilizzare minigiochi, risolvere puzzle e utilizzare app di meditazione. Le funzioni di gamification all’interno dello streaming sono oggi all’ordine del giorno: non accadeva anche nell’episodio Bandersnatch nella famosa serie televisiva Black Mirror?

Si può notare come la crasi tra videogame e divertimento sia onnipresente. Anche le app di apprendimento per mobile consentono spesso di completare missioni o viaggi interattivi.

Nuovi formati di gioco digitale

Il numero dei casino online è cresciuto drasticamente negli ultimi anni. La crescita di questa forma di intrattenimento va di pari passo con la digitalizzazione degli hobby di cui stavamo parlando. Assieme alla crescita, si assiste anche ad un processo di trasformazione:

I casinò non sono più piattaforme dedicate esclusivamente al gioco e alle scommesse;

Poiché offrono canali interattivi, pagine social, tornei e competizioni da utilizzare insieme ad altri giocatori.

Come si vede, se la gamification è entrata a far parte dell’ambiente streaming e del ‘social’; anche la componente social è entrata a far parte del mondo dei giochi da utilizzare in rete. Dedicandosi alle nuove e più divertenti slot online, gli utenti possono così confrontarsi con altri giocatori, scalare classifiche e dialogare in tempo reale attraverso live-chat ispirate a Facebook o Instagram.

Social Media

Quando Facebook è emerso nei primi anni del 2010, nessuno immaginava che la sua parabola sarebbe stata tanto longeva. Il social network ha generato una tendenza che ha superato creativamente il concetto iniziale di una piattaforma in cui trascorrere il tempo con gli amici.

L'industria multimiliardaria consente a tutti di diventare delle star e di ottenere un accordo con marchi premium che, fino a poco tempo fa, erano riservati solo alle celebrità. Non utilizziamo più i social media per comunicare con gli altri, ma per tenere d'occhio le tendenze e informarci in tempo reale su quello che accade dall’altra parte del mondo.

Video divertenti, tutorial e manuali di cucina sono diventati l’intrattenimento più popolare. E in questo oceano di informazioni bisogna sempre fare attenzioni alle fake news e agli effetti nefasti dell’informazione regionalizzata.

Secondo gli esperti di Stakers, tutti questi divertimenti digitalizzati (streaming, casinò online, social) condividono un aspetto centrale: il fatto che siano fruibili comodamente da casa, aprendo una nuova dimensione del divertimento che verrà forse colmata dall’utilizzo di Realtà Virtuale e nuove tecnologie.