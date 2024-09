Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi. Nel corso dei primi minuti del secondo tempo, infatti, Alexis Saelemaekers ha ricevuto un duro colpo alla caviglia. Il giocatore è apparso fin da subito dolorante tanto da non riuscire ad appoggiare il piede a terra. Il belga è stato costretto al cambio: al suo posto Mario Hermoso.