Gasperini: "Dispiace per De Rossi. Auguro il meglio a Juric"

SKY SPORT - "Mi dispiace per De Rossi, l'esonero mi ha sorpreso devo dire, perché è una stagione che è partita in difficoltà per tante squadre dovuta ad un mercato con date assurde". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia dell'esordio in Champions League contro l'Arsenal, parlando dell'esonero di Daniele De Rossi alla Roma. "Non è così facile buttare dentro nuovi acquisti e fare una squadra, ma ormai non si guarda mai oltre al risultato", ha aggiunto l'allenatore dell'Atalanta.

"De Rossi mi piace sia come allenatore, con la svolta che ha dato alla Roma, e perché è un giovane emergente. Juric? Gli auguro il meglio", ha poi concluso Gasperini a proposito delle voci che vorrebbero il tecnico croato come possibile sostituto proprio di De Rossi alla Roma.