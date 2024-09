Frosinone, Angelozzi: "Soulé è il nuovo che avanza, ma Dybala potrebbe rubargli un po' di spazio"

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del 'Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali' e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla convivenza tra Matias Soulé e Paulo Dybala nello scacchiere tattico di Daniele De Rossi. Ecco le sue parole.

Soulé alla Roma: può essere la stagione della sua consacrazione?

"È un giocatore bravissimo. Può giocare con Dybala? Per me un giocatore come la Joya potrebbe rubargli un po' di spazio. Soulé è il nuovo che avanza e sono convinto che darà belle soddisfazioni alla Roma".