Frattesi: “Sulla Roma niente di vero, mi sono divertito a leggere le voci"

RAI SPORT - Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, dal ritiro della Nazionale è tornato a parlare dei rumors di mercato di quest’estate che lo hanno accostato alla Roma. Le sue parole: “No. Ero divertito per le voci, ma non c’era niente. Con i giovani bisogna essere la pazienza anche nei top team anche se non è facile. Ma ho visto che De Rossi ha fatto giocare Pisilli e spero si vada in questa direzione. Magari farlo esordire subito poi potrà magari crescere”.