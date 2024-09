Everton, l'ex Ceo: "Non ci sarà un club inferiore, possibile sinergia con la Roma con le sponsorizzazioni"

INSIDE TRACK - Dopo l'acquisto del club di Liverpool da parte dei Friedkin, Keith Wyness, ex CEO del club, ha parlato nel corso del podcast 'Inside Track' di 'Football Insider'. Le sue parole: "Penso che sia un po' ingiusto chiamarlo un sistema multi-club. Normalmente c'è un club di spicco in cima e ci sono altri club in un livello inferiore, che fungono da supporto. Non è questo il caso, con entrambi i club così importanti e storici. Entrambi manterranno la loro identità e, ove possibile, sono sicuro che lavoreranno insieme. Potrebbero esserci condivisioni di cose come i database. Queste sono grandi organizzazioni ed è molto importante che il personale dei due club vada d'accordo. Mi aspetto un lavoro congiunto. Potrebbe esserci una sinergia con le sponsorizzazioni, ma non so se questa sia la priorità in questo momento".