Del Piero: "Dybala non può accettare la panchina alla Roma" (VIDEO)

SKY SPORT - Prima del fischio d'inizio di Juventus-Roma di ieri sera, terminata con il risultato di 0-0, ha sorpreso la scelta di Daniele De Rossi di lasciare Dybala in panchina dal primo minuto a favore di Matias Soulé. Tra questi c'era anche l'ex storico capitano bianconero Alessandro Del Piero che durante il programma Sky Calcio Club ha commentato questa scelta con una breve ma significativa frase: "Dybala può accettare la panchina? No, a meno che non hai 40 anni. A livello psicologico la decisione di restare ti assorbe tanto perciò ci sta questo momento. Poi c'è la sosta e servirà anche a lui per la testa e le gambe per ristabilire certi parametri".

