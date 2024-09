Nel giorno di Roma-Athletic Club che aprirà la stagione giallorossa di Europa League, i tifosi romanisti non smettono di sottolineare la loro delusione per il trattamento ricevuto da Daniele De Rossi.

In alcune zone della capitale sono stati affissi manifesti con l'immagine dell'ex allenatore della Roma ancora nei panni di calciatore sopra la scritta "De Rossi nostro vanto". In altro a destra, poi, si legge anche "Yankee go home!".