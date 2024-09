De Rossi: esonero in stile Mourinho. Gli è stato comunicato mentre preparava l'allenamento

Daniele De Rossi ha saputo dell'esonero quando era a Trigoria, dove era arrivato alle 7.30, insieme al suo staff, per preparare l'allenamento mattutino. A quel punto è stato convocato dalla proprietà che gli ha comunicato la decisione di esonerarlo, in una modalità che ricorda molto da vicino quanto accaduto a gennaio con José Mourinho. Colti di sorpresa anche i giocatori che hanno appreso la notizia dai social e dalla chat di squadra mentre erano in macchina, in direzione Trigoria.

(corrieredellosport.it)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO