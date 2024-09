Dopo che il suo trasferimento alla Roma era saltato per i problemi risconrati durante le visite mediche, ancora non c'è chiarezza attorno alle condizioni di Kevin Danso. Come fa sapere l'emittente austriaca, il giocatore salterà anche la sfida tra Lens e Lione. Il giocatore si sottoporrà ad ulteriori controlli: i risultati degli esami dovrebbero arrivare non prima della prossima settimana.

(skysportaustria.at)

