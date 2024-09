Danso, dall'Austria: necessario un piccolo intervento al cuore. Il difensore potrebbe tornare in campo a ottobre

Ulteriori novità sul caso Kevin Danso. Dopo aver fallito le visite mediche con la Roma, il difensore centrale è tornato al Lens e ha svolto degli approfondimenti, consultando anche il miglior medico della Premier League. Come rivelato dal sito austriaco, gli esami hanno evidenziato delle 'cicatrici' sul cuore e il calciatore dovrà sottoporsi a un piccolo intervento nel corso del quale verrà inserito un catetere cardiaco. Il giocatore potrà comunque tornare in campo e potrebbe essere convocato già per gli impegni di Nations League di ottobre.

