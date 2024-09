Dahl: lo svedese scenderà in campo con la Primavera nel match contro la Fiorentina

Fino a questo momento Samuel Dahl è il vero oggetto misterioso della campagna acquisti della Roma, ancora a secco di presenze sia nella gestione De Rossi che in quella Juric. Il terzino svedese classe 2003, per accumulare minuti sulle gambe, scenderà oggi in campo con la Roma Primavera, impegnata alle 18.30 al Viola Park contro la Fiorentina. Aggregato anche Buba Sangarè, che ha già esordito con la squadra di mister Falsini.