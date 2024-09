Da Retexo a CAA Base ed Egon Zehnder: i procacciatori di professionisti che hanno fatto e rifaranno la Roma

Amicizie, conoscenze o, nella migliore delle ipotesi, consulenze all’italiana, da un po’, hanno dovuto accettare l’invasione straniera, principalmente americana nel calcio, che ha portato nuovi metodi di reclutamento per le figure societarie. Da almeno tre anni, infatti, a Roma si legge o si sente, ad intervalli più o meno regolari, della Retexo Intelligence, capitanata da Charles Gould che ha prima fornito l’elenco da cui poi è stato pescato Tiago Pinto nel 2021 e, a fine maggio, Florent Ghisolfi.

Diverso il percorso per eleggere il CEO, di cui i Friedkin saranno chiamati alla terza nomina in poco più di 4 anni. Nell’ottobre 2021 arriva Berardi, reduce dall’esperienza alla Pirelli in Nord America, l’area dove il gruppo proprietario della Roma cura da anni la distribuzione della Toyota. Nell’aprile 2023, poi, il brusco addio con Berardi, con conseguente causa, e l’arrivo di Lina Souloukou, la cui nomina potrebbe avere anche stavolta scavalcato le ricerche esterne visto il ruolo che l’ex CEO della Roma svolgeva nell’ECA, l’associazione dei club europei, dove nei mesi successivi Dan Friedkin farà il suo ingresso prima nel board e poi nel comitato esecutivo.

Ora, il nuovo amministratore delegato della Roma passerà probabilmente per una doppia selezione iniziale. Gli incarichi di ricerca, infatti, hanno coinvolto sia la CAA Base, in origine agenzia di calciatori, tra cui Hermoso, che negli ultimi tempi ha allargato i suoi orizzonti di competenza anche ad altri servizi. E, ancor più rumoroso, il nome della Egon Zehnder, azienda leader, con sede anche a Roma, nello “scoprire, sviluppare e trasformare…leaders”, come da claim di presentazione sul proprio sito. Una scelta che potrebbe far pensare ad una doppia nomina, una di stampo “aziendale” e l’altra dal dna calcistico.

LR24