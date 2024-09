Zbigniew Boniek è tra i nomi in orbita giallorossa per sostituire la Ceo dimissionaria Lina Souloukou. Rzeczpospolita, testata giornalistica polacca, ha pubblicato su X la notizia, ripresa dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'ex giocatore della Roma sarebbe fra i nomi considerati per ricoprire ruoli dirigenziali e Boniek ha così commentato la notizia: "È la prima volta che lo sento...".