Il ritorno in patria non sembra aver migliorato la condizione di Renato Sanches che dopo una stagione costellata di infortuni alla Roma, si è già fermato col Benfica. Come scrivono in Portogallo, infatti, il centrocampista ha dovuto interrompere anzitempo l'allenamento di ieri per un fastidio muscolare che lo mette in dubbio per la gara di sabato contro il Santa Clara.

(record.pt)

